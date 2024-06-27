Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 июня

Мужчину в Хабаровске признали виновным в краже и убийстве собак для употребления в пищу. Он получил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Первый случай произошел в сентябре прошлого года. Мужчина украл собаку из частного дома, увез ее в лес, убил и разделал ее. В начале этого года он украл собаку из гаражного кооператива. Зоозащитники считают, что в городе может действовать целая банда, занимающаяся кражей собак.