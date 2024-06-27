Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 июня

Мужчину в Хабаровске признали виновным в краже и убийстве собак для употребления в пищу. Он получил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Первый случай произошел в сентябре прошлого года. Мужчина украл собаку из частного дома, увез ее в лес, убил и разделал ее. В начале этого года он украл собаку из гаражного кооператива. Зоозащитники считают, что в городе может действовать целая банда, занимающаяся кражей собак.
Врио губернатора Хабаровского края посетил Комсомольск и ознакомился с ходом строительства жилого комплекса для переселения из аварийного жилья 120 человек. Дмитрий Демешин также посетил стройплощадку многоквартирного дома, где 84 квартиры будут доступны для аренды во втором квартале 2025 года. Врио губернатора поручил подготовить программу по переселению из аварийного жилья на следующие пять лет.
25 июня водитель автопоезда погиб в аварии в Солнечном районе Хабаровского края. Авария произошла на лесной дороге, которая используется для нужд предприятия, на 80-м километре водитель потерял управление, автопоезд съехал с дороги и перевернулся. Мужчина был уроженцем Кабардино-Балкарии и работал вахтовым методом на Дальнем Востоке.