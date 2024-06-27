Ребенок пострадал в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске

Вчера вечером в Хабаровске произошло ДТП. Пострадал несовершеннолетний мальчик. Авария случилась на Восточном шоссе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 22:56 водитель Toyota Rav 4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Fielder.
«В результате столкновения травмы получил пассажир Toyota Fielder — мальчик 2014 года рождения. Его доставили в медицинское учреждение для обследования», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и занимаются расследованием.
В Солнечном районе прокуратура контролирует расследование ДТП, которое произошло ночью 25 июня недалеко от поселка Харпичан. Водитель грузового автомобиля «Камаз» потерял контроль над управлением, что привело к съезду машины в кювет и ее опрокидыванию.