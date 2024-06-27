Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок пострадал в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске

Мальчика доставили в медицинское учреждение.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером в Хабаровске произошло ДТП. Пострадал несовершеннолетний мальчик. Авария случилась на Восточном шоссе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В 22:56 водитель Toyota Rav 4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Fielder.

«В результате столкновения травмы получил пассажир Toyota Fielder — мальчик 2014 года рождения. Его доставили в медицинское учреждение для обследования», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и занимаются расследованием.

В Солнечном районе прокуратура контролирует расследование ДТП, которое произошло ночью 25 июня недалеко от поселка Харпичан. Водитель грузового автомобиля «Камаз» потерял контроль над управлением, что привело к съезду машины в кювет и ее опрокидыванию.