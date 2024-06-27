Ребенок пострадал в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске

В Солнечном районе прокуратура контролирует расследование ДТП, которое произошло ночью 25 июня недалеко от поселка Харпичан. Водитель грузового автомобиля «Камаз» потерял контроль над управлением, что привело к съезду машины в кювет и ее опрокидыванию.