Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный ливневый дождь и грозы рухнут на Приморье в ближайшие часы — время, место

Во Владивостоке до 28 градусов тепла — в пригороде.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 58% 750 мм рт. ст. +32°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет утром атмосферный фронт, днём поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18…+29°C.

Во Владивостоке облачно с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21…+23°С, в пригороде до +28°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха +26…+28°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер утром слабый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +23…+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Находка +13°C, в заливе Посьета +19°C.