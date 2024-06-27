Мощный ливневый дождь и грозы рухнут на Приморье в ближайшие часы — время, место

Погоду в Приморье определяет утром атмосферный фронт, днём поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18…+29°C.
Во Владивостоке облачно с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21…+23°С, в пригороде до +28°С.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха +26…+28°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер утром слабый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +23…+25°C.
Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Находка +13°C, в заливе Посьета +19°C.