Штраф в 223 млн руб. наложили на подрядчика во Владивостоке за срыв работ

Контракт на сумму 1,84 млрд рублей, заключённый в ноябре 2022 года, предусматривал выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры в рамках проекта «Реконструкция системы теплоснабжения Владивостока». Для ВПЭС это была самая большая сделка за десятилетие, предполагавшая реконструкцию трёх центральных тепловых пунктов и четырёх участков сетей в Первомайском и Фрунзенском районах общей протяжённостью 20 км. Планировалось, что работы будут завершены в 2023 году.