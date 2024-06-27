Штраф в 223 млн руб. наложили на подрядчика во Владивостоке за срыв работ

Штраф в размере 223,7 млн руб. будет выплачен компанией «Сибэнергомаш» из Барнаула в Алтайском крае, за неисполнение обязательств по контракту с Владивостокским предприятием электрических сетей (ВПЭС). Данное решение было принято мировым судьей судебного участка № 17 Первореченского района Владивостока, который признал организацию виновной по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края».
Контракт на сумму 1,84 млрд рублей, заключённый в ноябре 2022 года, предусматривал выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры в рамках проекта «Реконструкция системы теплоснабжения Владивостока». Для ВПЭС это была самая большая сделка за десятилетие, предполагавшая реконструкцию трёх центральных тепловых пунктов и четырёх участков сетей в Первомайском и Фрунзенском районах общей протяжённостью 20 км. Планировалось, что работы будут завершены в 2023 году.
Сначала сроки работ были сорваны из-за неблагоприятных погодных условий, задержек поставок и проблем с металлом у производителя труб. Несмотря на заключение дополнительных соглашений, подрядчик не выполнил свои обязательства: проектно-сметная документация по объектам инфраструктуры не была утверждена, положительное заключение государственной экспертизы не получено, а рабочая документация так и не была разработана.
ВПЭС инициировало судебное разбирательство, в результате которого было вынесено решение о наложении штрафа на «Сибэнергомаш». Теперь компания попытается обжаловать приговор суда в апелляционном порядке.