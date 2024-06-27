В ряде населенных пунктов Красноармейского округа постепенно уходит вода

Власти Красноармейского округа сообщают, что уровень воды в реке Большая Уссурка постепенно идет на спад. Позитивные новости касаются населенных пунктов Мельничное, Рощино, Вострецово и Новопокровка. Однако, в некоторых уголках региона все еще тяжелая гидрологическая ситуация, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Уровень воды в реке продолжает расти в районе села Лукьяновка. До сих пор отсутствует транспортное сообщение между селами Мельничное, Таежное, Молодежное, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут, Дерсу.
Тем не менее работают две лодочные переправы по направлению Новопокровка-Новокрещенка и Рощино-Восток (перед мостом через реку Большая Уссурка). Отметим, что спасатели доставляют людям все необходимое от еды до лекарств.
Напомним, из-за проливных дождей в Приморском крае под воду ушли дома и огороды. В одном только Красноармейском округе паводковыми водами подтопило 383 приусадебных участка. По статистике МЧС к вечеру 26 июня в крае затопило 77 частных домов, четыре подвала многоквартирных зданий и 701 приусадебный участок. 13 населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения.