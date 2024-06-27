Под Красноярском на трассах установят новые метеостанции и термокосы

В июне детекторы появятся на четырех автодорогах — в Березовском районе на 8-м км Красноярск — Кузнецово — Зыково, на 3-м и 20-м км Березовка — Маганск, 12-м км Красноярск — Березовка — Ермолаево, а также в Емельяновском районе на 6-м км обхода Красноярска. Ещё 11 термокос смонтируют в июле и августе.