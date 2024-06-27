Под Красноярском на трассах установят новые метеостанции и термокосы

На трассах в окрестностях Красноярска устанавливают дорожные метеостанции и термокосы. Об этом сообщили в краевом управлении автомобильных дорог.
В этом сезоне установят 7 автоматических дорожных метеостанций в дополнение к 9 уже имеющимся, а также 16 термокос.
Термокосы предназначены для измерения температуры грунта на разной глубине с интервалом в 10 см. Это позволит точнее регулировать продолжительность сезонных ограничений для проезда грузовой техники.
В июне детекторы появятся на четырех автодорогах — в Березовском районе на 8-м км Красноярск — Кузнецово — Зыково, на 3-м и 20-м км Березовка — Маганск, 12-м км Красноярск — Березовка — Ермолаево, а также в Емельяновском районе на 6-м км обхода Красноярска. Ещё 11 термокос смонтируют в июле и августе.
Ранее сообщалось о том, что на севере Красноярского края увеличат количество авиарейсов. Министерство транспорта Красноярского края выявило потребность в увеличении количества рейсов на север региона.