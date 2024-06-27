«Амурские Тигрицы» укрепляют оборону к новому сезону

В минувшем сезоне Виктория отметилась 230 приемами с эффективностью 52 процента, показав надежную и уверенную защиту. В прошедшем Чемпионате России у «Амурских Тигриц» в команде было три либеро, помимо Дарьи Железко, защиту обеспечивала также хабаровчанка Анастасия Сапежникова, однако в середине турнира она выпала по состоянию здоровья, и оборона команды легла фактически на двух либеро, которые в итоге стали чемпионками России.