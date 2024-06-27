«Амурские Тигрицы» укрепляют оборону к новому сезону

Хабаровский клуб «Амурские Тигрицы» и либеро Виктория Кошман продлили контракт на предстоящий Чемпионат России по волейболу среди женщин высшей лиги «А». Уроженка города Шахты продолжит выступать за команду еще как минимум один год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В минувшем сезоне Виктория отметилась 230 приемами с эффективностью 52 процента, показав надежную и уверенную защиту. В прошедшем Чемпионате России у «Амурских Тигриц» в команде было три либеро, помимо Дарьи Железко, защиту обеспечивала также хабаровчанка Анастасия Сапежникова, однако в середине турнира она выпала по состоянию здоровья, и оборона команды легла фактически на двух либеро, которые в итоге стали чемпионками России.
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До переезда в Хабаровск Кошман выступала в Суперлиге за клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, также она является победителем Молодежной лиги чемпионата России 2023 года.