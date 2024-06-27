Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин проверил ход ремонтных работ на Комсомольском шоссе

Дмитрий Демешин вывел на новый уровень практику поездок по муниципалитетам края.

Источник: Правительство Хабаровского края

Ему интересны не красивые объекты или беспроблемные участки, а те вопросы, на которые жалуются жители и просят в его социальных сетях обратить на это внимание. Например, свою рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре он начал с дорожных объектов, на которые люди часто жаловались.

Глава региона проинспектировал работы на Комсомольском шоссе — одной из главных магистралей Города юности. Реконструкция выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас готовность объекта оценивается подрядчиком в 90%. В ходе инспекции врио губернатора не только поручил ускориться подрядчиков с ремонтными работами, но и обозначил конкретные планы по объёмам дорожного строительства на ближайшие годы.

«В первую очередь в фокусе внимания — транспортная инфраструктура местных дорог — дорог, которыми люди пользуются каждый день. А подрядчик должен быть социально ответственным и реагировать на замечания жителей», — подчеркнул он, отметив, что к выполняющему работы ООО «Дорсервис», есть ряд замечаний, в том числе по исполнению гарантийных обязательств по уже выполненным работам.

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Хабаровском крае с 2019 года.