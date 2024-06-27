Дмитрий Демешин проверил ход ремонтных работ на Комсомольском шоссе

Ему интересны не красивые объекты или беспроблемные участки, а те вопросы, на которые жалуются жители и просят в его социальных сетях обратить на это внимание. Например, свою рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре он начал с дорожных объектов, на которые люди часто жаловались.