Повышение тарифов ЖКХ, госпошлин и цен: что ждет россиян в июле

В июле расходы россиян вырастут: придется больше платить за коммунальные услуги, вырастет госпошлина за оформление загранпаспорта и поднимут цены на крепкий алкоголь. Но есть и хорошие новости.
Платить придется больше
С 1 июля проиндексируют тарифы на все услуги ЖКХ. Меньше всего повышение затронет Хакасию — рост составит 4%, больше всего подорожают услуги в Забайкалье — на 15%, в среднем по стране повышение составит 10%. Но есть и ложка меда — для льготных категорий граждан отменят банковскую комиссию при оплате коммуналки, это касается всех пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных семей и других льготников.
Поднимут и государственные пошлины. С 1 июля за оформление загранпаспорта с электронным носителем информации придется заплатить 6000 рублей, раньше было 5000 рублей, загранпаспорт для детей подорожает с 2500 до 3000 рублей. Также вырастут госпошлины за оформление документов, например, вида на жительство, для иностранных граждан.
С 1 июля поднимут минимальные розничные цены на алкоголь крепче 28%. Водка подорожает с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Минимальные цены нужны для борьбы с нелегальными производителями.
Социальный фонд будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Извещения будут направлять раз в три года в личный кабинет на портале «Госуслуги». Также можно будет использовать средства со счетов накопительной пенсии для участия в программе долгосрочных сбережений.
Банки и должники
С 1 июля должникам разрешат сначала погашать основное «тело» кредита, а потом выплачивать штрафы за просрочку платежей и набежавшие проценты. Ранее граждане могли попасть в кабалу, так как пока они пытались оплатить пеню, проценты продолжали расти. Также должников защитят от необоснованных взысканий, так как, исполнительные производства будут закрывать за три дня, а не два месяца. Ранее с гражданина, уже выплатившего долги, могли взыскать средства, которые потом приходилось возвращать через суд.
Но взять автокредит станет сложнее. Из-за решения Центробанка, гражданам с высокой долговой нагрузкой (когда на ежемесячные платежи уходит более 50% дохода) откажут в кредите на покупку автомобиля.
С 25 июля банки обяжут проверять счета при переводах денег. Если окажется, что счет получателя средств уже фигурировал в делах о мошенничестве, то банк обязан будет заблокировать перевод либо возместить ущерб жертвам мошенников.
Льготы, инструкторы и фермеры
С 1 июля Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере (ЕЦЦПСС) учтет все данные о многодетных детях, сиротах и пострадавших от природных и техногенных катастроф. Это необходимо, чтобы в автоматическом порядке назначать нуждающимся социальную помощь.
Также с 1 июля вырастут требования к инструкторам-проводникам на опасных маршрутах. Их заставят проходить аттестацию на знания и умения, необходимые для маршрутов определенной сложности. В тоже время проводники смогут прекратить действие договора с туристами, если сочтут, что продолжение похода слишком опасно из-за изменившихся условий.
С 3 июля фермеры тоже смогут заняться туризмом, вернее, им разрешат строить на землях сельхозназначения гостевые дома для приема туристов. Это позволит россиянам отдыхать в фермерских хозяйствах, а для самих фермеров станет дополнительным источником дохода.
Другие законы
За нарушение правил антитеррористической защиты объектов ответственных лиц могут посадить на семь лет. Соответствующий закон вступает в силу с 1 июля. Если нарушения выявили при проверке, то ответственных за это накажут крупным штрафом, но если произошла трагедия, то при гибели одного человека наказание составит до пяти лет лишения свободы, и до семи лет, если погибло несколько человек.
С 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года пройдет эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков крепостью менее 9%.
Программа льготной ипотеки на новостройки под 8% закончится 1 июля.