Повышение тарифов ЖКХ, госпошлин и цен: что ждет россиян в июле

С 1 июля должникам разрешат сначала погашать основное «тело» кредита, а потом выплачивать штрафы за просрочку платежей и набежавшие проценты. Ранее граждане могли попасть в кабалу, так как пока они пытались оплатить пеню, проценты продолжали расти. Также должников защитят от необоснованных взысканий, так как, исполнительные производства будут закрывать за три дня, а не два месяца. Ранее с гражданина, уже выплатившего долги, могли взыскать средства, которые потом приходилось возвращать через суд.