«Одних оштрафовали, другие успели выбежать из воды»: новые облавы прошли на «диких» пляжах в Красноярске

В Октябрьском районе популярным местом для купания у жителей остаётся озеро-парк Октябрьский, где в прошлом году утонул мужчина. «Качество воды здесь неудовлетворительное, сам водоём никто не обследовал. Купание в нём опасно для жизни, — говорит руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. — Составили 3 административных протокола, 5 материалов по детям передали в комиссию по делам несовершеннолетних, раздали 40 памяток. За купание в необорудованных местах жителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Мы объясняем родителям, детям, рассказываем об опасностях, но иногда и это не останавливает в жаркую погоду».