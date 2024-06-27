«Одних оштрафовали, другие успели выбежать из воды»: новые облавы прошли на «диких» пляжах в Красноярске

Еще в двух районах Красноярска — Свердловском и Октябрьском — прошли рейды по безопасности в местах, запрещённых для купания.
26 июня полицейские и чиновники проинспектировали Ярыгинскую набережную в районе улицы Судостроительная, 177 и озеро-парк Октябрьский. В обоих местах выявили нарушителей, некоторых привлекли к ответственности, с другими провели профилактические беседы.
Как рассказали в мэрии, в Свердловском районе знаки «Купание запрещено» установлены в 43 местах, в том числе на Абаканской протоке, на реке Базаиха и у водоёма в Торгашино. Но, несмотря на запрет, нарушителей регулярно выявляют во время рейдов. Зачастую ими оказываются дети.
«Береговая линия реки Енисей — популярное место отдыха у горожан, особенно протока в районе Ярыгинской набережной. Жилые дома находятся в шаговой доступности, и в жаркую погоду детям трудно удержаться и не зайти в воду», — говорит замруководителя администрации Свердловского района Станислав Тагиров.
В Октябрьском районе популярным местом для купания у жителей остаётся озеро-парк Октябрьский, где в прошлом году утонул мужчина. «Качество воды здесь неудовлетворительное, сам водоём никто не обследовал. Купание в нём опасно для жизни, — говорит руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. — Составили 3 административных протокола, 5 материалов по детям передали в комиссию по делам несовершеннолетних, раздали 40 памяток. За купание в необорудованных местах жителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Мы объясняем родителям, детям, рассказываем об опасностях, но иногда и это не останавливает в жаркую погоду».
Также знаки, запрещающие купание, установлены у ручья Серебряный в районе домов № 17 и № 39 по улицам Елены Стасовой, Хрустальной, 4, 15, Лесопарковой, 49, а также на ручье Бугачевский, в районе СНТ «Сад № 1 ЭВРЗ», «Сад № 1 завода телевизоров» и «Родничок». Но и тут люди нарушают правила. С начала лета по результатам 20 рейдов составили 10 протоколов и вручили больше 420 памяток.
Напомним, сейчас в Красноярске единственным разрешённым местом для купания является главный городской пляж на острове Татышев в районе Октябрьского моста.
В мэрии предупреждают, что проверки неорганизованных мест купания будут проходить ежедневно, включая выходные, в течение всего лета. Детей, купающихся в неположенном месте, вместе с родителями вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних. Также информация о нарушении передаётся в школу, чтобы провести необходимую работу со всеми учащимися.
Красноярцам напоминают, что купание в необорудованных местах запрещено по ряду причин. Так, дно водоёма может быть не обследовано, в воде могут быть холодные низовые течения, воронки, глубокие места и подводные ямы, а также острые предметы или осколки стекла. При этом на «диких» пляжах нет постов спасателей и медицинских работников, которые могли бы оперативно оказать первую помощь в случае происшествия.