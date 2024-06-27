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Стал известен прогноз погоды на предстоящие выходные в Новосибирске

В Новосибирске на выходных сохранится аномально жаркая погода.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 58% 750 мм рт. ст. +32°
Источник: РИА "Новости"

Это следует из данных популярных погодных сервисов.

По прогнозам Gismeteo, в субботу, 29 июня, в городе воздух прогреется до +33 градусов, осадков при этом не ожидается.

В воскресенье, 30 июня, температура воздуха составит +29 градусов, возможны дожди.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске на выходных прогнозируется до +35 градусов, а по области — до +31 градуса.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что аномально жаркая погода до +35 градусов сохранится в Новосибирской области до конца недели.