Стал известен прогноз погоды на предстоящие выходные в Новосибирске

Это следует из данных популярных погодных сервисов.
По прогнозам Gismeteo, в субботу, 29 июня, в городе воздух прогреется до +33 градусов, осадков при этом не ожидается.
В воскресенье, 30 июня, температура воздуха составит +29 градусов, возможны дожди.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске на выходных прогнозируется до +35 градусов, а по области — до +31 градуса.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что аномально жаркая погода до +35 градусов сохранится в Новосибирской области до конца недели.