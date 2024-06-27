Посетить Дуссе-Алинь приглашают жителей Хабаровского края

Министерство туризма Хабаровского края и проект «Отдыхаем в крае» предлагают программы походов и сплавов для любителей активного отдыха. Они рассчитаны как на новичков, так и на опытных путешественников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Однодневный SUP-сплав вдоль Уссурийского острова подходит для новичков и детей (5+). Маршрут длиной 16 километров проходит по протокам Амурская и Гольдинская. В стоимость тура включены доставка из Хабаровска и обратно, оборудование для сплава, спасательные жилеты, гермомешки для вещей и обучение технике SUP», — рассказали в профильном ведомстве.
Экскурсия «Затерянный мир Дуссе-Алинь» (12+) предлагает путешествие по одному из семи чудес Хабаровского края. Тур длится 11 дней и 10 ночей, включающих посещение отвесных скал, горных озер и водопадов. Участники доберутся до лагеря на вездеходе, а обратно их доставит вертолет. Маршрут включает такие достопримечательности, как вершина Яранга, озеро Медвежье и водопад Платье Невесты. Тур проходит в сопровождении опытных инструкторов.
Для тех, кто предпочитает менее активный отдых, предлагается новый речной тур-прогулка на теплоходе (0+). Участники смогут узнать интересные факты о Хабаровском крае, посетить загородный туристический комплекс и дом-музей последнего китайского императора Пу И. В программу также входят легкий обед и трансфер на автобусе до Хабаровска.
Всех, кто молод душой, приглашают на празднование Дня молодежи (12+), которое состоится 29 июня в пяти городах края: Хабаровске, Комсомольске, Ванино, Николаевске и Вяземском. Программа празднования включает фестиваль красок Холи, маркет молодых предпринимателей, открытый микрофон и выступления популярных коллективов и исполнителей. Центральным местом праздника станет площадь имени Ленина в Хабаровске, там мероприятия будут проходить с 10 до 22 часов.