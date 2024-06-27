Посетить Дуссе-Алинь приглашают жителей Хабаровского края

Для тех, кто предпочитает менее активный отдых, предлагается новый речной тур-прогулка на теплоходе (0+). Участники смогут узнать интересные факты о Хабаровском крае, посетить загородный туристический комплекс и дом-музей последнего китайского императора Пу И. В программу также входят легкий обед и трансфер на автобусе до Хабаровска.