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В магазинах Новосибирска станет меньше местной молочной продукции

В Новосибирской области все меньше можно заметить продукции местных производителей.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко для портала BFM-Новосибирск, в магазинах региона становится меньше местной молочной продукции в связи с тем, что данные товары вытесняет продукция из соседних областей.

Сейчас ритейл при выборе брендов ориентируется на возможности производителя обеспечить бесперебойную поставку всей линейки молочной продукции, а не запросы и интересы покупателей.

Ранее Сиб.фм писал, что зоопарк Новосибирска установил терминалы для покупки билетов.

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