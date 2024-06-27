Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cотрудников охранных организаций и добровольцев наградили в Дзержинске

Активные горожане получили благодарственные письма за вклад в общественную безопасность.

Награждение сотрудников охранных компаний, членов добровольных народных дружин и активистов, принимавших участие в обеспечении общественного порядка на крупных городских мероприятиях состоялось 26 июня в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

За их успешное взаимодействие с Управлением МВД России по городу и городской администрацией им были вручены благодарственные письма.

«При организации масштабных городских событий безопасность и общественный порядок играют первоочередную роль. Уже много лет надежными помощниками администрации города и правоохранительных органов в этом вопросе являются частные охранные организации и члены добровольных народных дружин — студенты вузов и техникумов. Благодарю каждого из вас за активную гражданскую позицию, неравнодушие и готовность работать на благо своего родного города», — отметил управляющий делами администрации города Дзержинска Дмитрий Меснянкин.

Благодарственные письма получили сотрудники охранных компаний «Элита Плюс», «Застава», «Дзержинские охранные системы», «Патриот», «Аргос» и «Ангел», которые дежурили на Пасхальных мероприятиях.

Среди награжденных — члены народной дружины «Лидер» Яна Гущина, Екатерина Дерюгина, Иван Салдаев, Ксения Пименова, Никита Шаталин, Варвара Власова и Михаил Сиднев, Валерия Дьячкова из дружины «Маяк», Хабиб Собиров из дружины «Сигнал», а также активисты Дзержинского индустриально-коммерческого техникума Денис Ершов и Александр Ульянов. Они обеспечивали порядок вместе с сотрудниками МВД во время городских мероприятий в мае, таких как День города, День Победы и выборы Президента РФ.

«Участие частных организаций и добровольцев в охране общественного порядка имеет огромную значимость. Благодаря помощи активистов формируется здоровая и законопослушная социальная общность. Управление МВД России по городу Дзержинску выражает благодарность за совместно проводимую работу и надеется на дальнейшее сотрудничество!» — подчеркнул заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Дзержинску Илья Шаров.

Отметим, что в Дзержинске действуют четыре народные дружины общей численностью более 60 человек: «Центр» при Дзержинском политехническом институте, «Сигнал» в Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме, «Лидер» при Дзержинском техническом колледже и «Маяк» в Дзержинском педагогическом колледже.