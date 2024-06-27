Cотрудников охранных организаций и добровольцев наградили в Дзержинске

Награждение сотрудников охранных компаний, членов добровольных народных дружин и активистов, принимавших участие в обеспечении общественного порядка на крупных городских мероприятиях состоялось 26 июня в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
За их успешное взаимодействие с Управлением МВД России по городу и городской администрацией им были вручены благодарственные письма.
Благодарственные письма получили сотрудники охранных компаний «Элита Плюс», «Застава», «Дзержинские охранные системы», «Патриот», «Аргос» и «Ангел», которые дежурили на Пасхальных мероприятиях.
Среди награжденных — члены народной дружины «Лидер» Яна Гущина, Екатерина Дерюгина, Иван Салдаев, Ксения Пименова, Никита Шаталин, Варвара Власова и Михаил Сиднев, Валерия Дьячкова из дружины «Маяк», Хабиб Собиров из дружины «Сигнал», а также активисты Дзержинского индустриально-коммерческого техникума Денис Ершов и Александр Ульянов. Они обеспечивали порядок вместе с сотрудниками МВД во время городских мероприятий в мае, таких как День города, День Победы и выборы Президента РФ.
Отметим, что в Дзержинске действуют четыре народные дружины общей численностью более 60 человек: «Центр» при Дзержинском политехническом институте, «Сигнал» в Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме, «Лидер» при Дзержинском техническом колледже и «Маяк» в Дзержинском педагогическом колледже.