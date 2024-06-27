Cотрудников охранных организаций и добровольцев наградили в Дзержинске

Награждение сотрудников охранных компаний, членов добровольных народных дружин и активистов, принимавших участие в обеспечении общественного порядка на крупных городских мероприятиях состоялось 26 июня в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

За их успешное взаимодействие с Управлением МВД России по городу и городской администрацией им были вручены благодарственные письма.

«При организации масштабных городских событий безопасность и общественный порядок играют первоочередную роль. Уже много лет надежными помощниками администрации города и правоохранительных органов в этом вопросе являются частные охранные организации и члены добровольных народных дружин — студенты вузов и техникумов. Благодарю каждого из вас за активную гражданскую позицию, неравнодушие и готовность работать на благо своего родного города», — отметил управляющий делами администрации города Дзержинска Дмитрий Меснянкин.