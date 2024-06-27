Пришла 46-градусная жара: погода в Казахстан на сегодня, 27 июня

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 39−41 градусов.
В Акмолинской области без осадков. Ветер юго-западный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15 тепла, днем сильная жара 30−35, на юге области 38 градусов. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 30−32 тепла.
В горных районах Алматинской области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, в горных районах области порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 12−17 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 24−29 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем очень сильная жара 40−42 градуса.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 26, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 29 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
В Туркестанской области без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на западе, в пустынных районах области 26 тепла, днем сильная жара 38−43, на юге области очень сильная жара 46 градусов. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 41−43 градусов.
Ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области, днем на западе области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
На востоке Атырауской области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на востоке области ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 23−28 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 24−26 тепла.
Дождь, гроза, на севере, юге, в центре Мангистауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Актау облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 23−25 тепла.
Дождь, гроза, на севере, востоке, в центре Актюбинской области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на юге, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 12, днем 18−23 тепла, на юго-востоке области сильная жара 35 градусов. В Актобе облачно, дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7−12, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 18−20 тепла.
Ночью на западе Костанайской области дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 23−28, на западе области 20 тепла, на юге области сильная жара 32−37 градусов. В Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
Днем на западе Северо-Казахстанской области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 26−31 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 26−28 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
В Карагандинской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 24 тепла, днем сильная жара 30−35, на юге области 38 градусов. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В области Улытау без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градус. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на севере, востоке области 13 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов, на востоке области 28 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В области Абай без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, днем на юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на западе области 15 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3−8, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
Днем на западе Кызылординской области небольшой дождь, гроза, шквал. Днем на западе, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, в центре области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 37−42, на юге области очень сильная жара 45 градусов. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 40−42 градусов.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на западе, севере, востоке области очень сильная жара 43 градуса, в горных районах области 32 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.