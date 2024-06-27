Пришла 46-градусная жара: погода в Казахстан на сегодня, 27 июня

В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 26, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 29 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.