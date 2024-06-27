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Дожди с грозами омрачат четверг на Южном Урале

В четверг, 27 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 78% 752 мм рт. ст. +24°

В четверг, 27 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 27 июня, у Александра, Варлама, Георгия, Елисея, Иосифа, Мефодия, Мстислава, Николая и Павла.

Между прочим, 27 июня 2024 года отмечают Елисеев день. Согласно народным приметам, сегодня важно встать как можно раньше и приступить к работе. Дело в том, что любители праздного времяпрепровождения рискуют лишиться дохода и даже серьезно заболеть.