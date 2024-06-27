Дожди с грозами омрачат четверг на Южном Урале

Между прочим, 27 июня 2024 года отмечают Елисеев день. Согласно народным приметам, сегодня важно встать как можно раньше и приступить к работе. Дело в том, что любители праздного времяпрепровождения рискуют лишиться дохода и даже серьезно заболеть.