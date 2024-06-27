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В Омске переименуют две остановки на Левобережье

Депутаты Омского горсовета поддержали просьбу о переименовании остановок общественного транспорта на улице Мельничной.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С просьбой переименовать остановки в окружную администрацию обратились местные жители. Как рассказал главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский, пассажирам приезжающим в этот район впервые было трудно сориентироваться по названию, как попасть на ту или иную улицу.

Теперь остановка в сторону центра Омска будет называться «1-я Казахстанская», в обратную сторону — «2-я Казахстанская». Напомним, что ранее эти названия уже одобрила топонимическая комиссия.

Ранее мы писали о том, что в бывшем гипермаркете ИКЕА Омска откроют склад маркетплейса. А также о том, что в новом микрорайоне Омска обустроят современный спорткомплекс.