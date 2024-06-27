В Омске переименуют две остановки на Левобережье

С просьбой переименовать остановки в окружную администрацию обратились местные жители. Как рассказал главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский, пассажирам приезжающим в этот район впервые было трудно сориентироваться по названию, как попасть на ту или иную улицу.