Реальные знания и навыки. 111 кузбасских студентов получат допспециальность

Сегодня подготовка будущих специалистов ориентирована, прежде всего, на практику. Студентов изначально стараются «затачивать» под работу по профессии. Подробнее об этом — у «АиФ в Кузбассе».
Специальность бесплатно.
111 кузбасских студентов этим летом получат дополнительную специальность. Такую возможность предоставляют Российские студенческие отряды. По информации пресс-службы администрации правительства региона, в этом году определено 12 специальностей для обучения. Среди них есть и рабочие: например, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, машинист мотовоза, садовник и другие.
«Это реальные знания и навыки, при этом каждая специальность определяется из потребностей регионального рынка труда. Обучение проходит на базе образовательных организаций Кузбасса. После завершения курса каждый студент сможет трудоустроиться, чтобы знания закрепить практикой. Благодаря РСО наши ребята получают новые компетенции, опыт и дополнительный заработок», — рассказала руководитель профобучения РСО Кузбасского регионального отделения Мария Мыльникова.
Отметим, программа профессионального обучения реализуется уже третье лето. За это время новую специальность в регионе получили 2 734 человека.
«Поддержка и развитие молодёжного рынка труда — одно из приоритетных направлений молодёжной политики страны. Российские студенческие отряды помогают сотням тысяч молодых людей получать первый трудовой опыт, изучать рынок труда и формировать свой карьерный путь. В летний трудовой семестр планируем трудоустроить по разным направлениям 400 тыс. студентов, 5 тыс. из которых — кузбассовцы», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев.
Лидер в стране.
Кузбасс вошёл в число лидеров по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Он стартовал в стране в 2022 году. Программы ориентированы на выпуск специалистов, которые востребованы и готовы к работе без дополнительного обучения.
Отмечается, что в 2022 году область одной из первых присоединилась к проекту. С нового учебного года в регионе будут работать уже 11 учебно-производственных кластеров в девяти отраслях экономики. Они готовят профессионалов в области металлургии, горнодобывающей промышленности и железнодорожного транспорта.
С 1 сентября начнётся обучение специалистов в сфере машиностроения, туризма и сферы услуг, педагогики, правоохранительной сферы и управления, строительства и транспорта.
Предполагается, что все образовательные организации, на базе которых создают учебно-производственные кластеры, проходят переоснащение и обновление материально-технической базы за счёт федерального и регионального бюджетов. Студенты осваивают будущую профессию в современных лабораториях и при непосредственном участии опорного работодателя.
Профессионалы — в деле.
С 13 мая по 30 июля проходит итоговый (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По информации регионального министерства образования, кузбассовцы уже стали победителями и призёрами соревнований.
К примеру, «бронзу» в «Поварском деле — юниоры» завоевал ученик гимназии № 25 Герман Голиков. Его подготовил Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг.
Студентка Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова Маргарита Урбан победила в компетенции «Эксплуатация многоквартирного дома». В категории «Юниоры» победителем стал ученик гимназии № 25 Тимофей Барановский.
Отметим, на межрегиональном этапе молодые специалисты показывают свои профессиональные навыки по 225 направлениям в основной возрастной категории и 122 — в категории «Юниоры». Финал чемпионата состоится в конце ноября в Санкт-Петербурге.