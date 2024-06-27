Реальные знания и навыки. 111 кузбасских студентов получат допспециальность

Отмечается, что в 2022 году область одной из первых присоединилась к проекту. С нового учебного года в регионе будут работать уже 11 учебно-производственных кластеров в девяти отраслях экономики. Они готовят профессионалов в области металлургии, горнодобывающей промышленности и железнодорожного транспорта.