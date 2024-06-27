Приметы на день Елисей Гречкосей: что нельзя делать 27 июня 2024 года

В четверг, 27 июня, вспоминают пророка Елисея. Народный праздник получил название Елисей Гречкосей.
Что можно делать 27 июня:
- в этот день сеяли поздние сорта гречихи (поэтому в народе дата и получила такое название);
- принято было освещать новую или полученную от кого-либо одежду;
Что нельзя делать 27 июня:
На эту дату не было серьезных ограничений, но все же некоторые традиции существовали.
- считалось, что не стоит долго в этот день спать и лежать в постели;
- переедать;
- пить алкоголь;
Народные приметы:
- лягушки из воды на берег выпрыгивают — дожди затяжными будут;
- утки тихо себя ведут и не крякают — к грозе;
- комары в лесах собираются в кучи — к хорошему урожаю ягод.