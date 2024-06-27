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Приметы на день Елисей Гречкосей: что нельзя делать 27 июня 2024 года

В четверг, 27 июня, вспоминают пророка Елисея.

В четверг, 27 июня, вспоминают пророка Елисея. Народный праздник получил название Елисей Гречкосей.

Что можно делать 27 июня:

  • в этот день сеяли поздние сорта гречихи (поэтому в народе дата и получила такое название);
  • принято было освещать новую или полученную от кого-либо одежду;

Что нельзя делать 27 июня:

На эту дату не было серьезных ограничений, но все же некоторые традиции существовали.

  • считалось, что не стоит долго в этот день спать и лежать в постели;
  • переедать;
  • пить алкоголь;

Народные приметы:

  • лягушки из воды на берег выпрыгивают — дожди затяжными будут;
  • утки тихо себя ведут и не крякают — к грозе;
  • комары в лесах собираются в кучи — к хорошему урожаю ягод.