Курс на местный вуз. В Кузбассе стартовала приёмная кампания

Главное отличие нынешней приёмной кампании — изменение правил набора целевиков. — Механизм целевого приёма состоит из нескольких шагов. Первый уже завершён: до 10 июня все участники сформировали и выставили свои предложения о заключении целевых договоров на портале «Работа в России». С 20 июня поступающие на бакалавриат, специалитет, в магистратуру или аспирантуру могут подать заявки в ответ на эти предложения в электронном или бумажном виде. После того, как конкурс будет выдержан успешно и будут изданы приказы о зачислении в первую, приоритетную, волну (30 июля), до 1 сентября ребятам, поступившим в рамках целевой квоты, нужно оформить договоры с заказчиками и предоставить их в вуз, — рассказала заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии КемГУ Анна Челомбитко.