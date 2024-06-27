Курс на местный вуз. В Кузбассе стартовала приёмная кампания

В Кузбассе 17 вузов, они предлагают более 200 направлений подготовки.
Наша традиционно сильная сторона — обучение по угольному и металлургическому направлениям. Однако перечень специальностей каждый год значительно расширяется.
Новые профессии.
В этом году стало возможным поступить на звукорежиссёра и кинооператора. Для абитуриентов открыли такие новые профили подготовки, как нейродефектология, цифровые двойники роботизированных производств, педагогический дизайн, юрист в сфере правосудия по уголовным делам, инжиниринг техносферы и экологической экспертизы, менеджмент цифровых инноваций и др.
Последние две новинки предлагает КузГТУ (а всего там открывают 11 новых специализаций). «По результатам выпуска прошлого года только официальных вакансий на одного нашего выпускника было более пяти. В 2024 году цифра будет выше. Именно этим обусловлено открытие новых образовательных программ, набор на которые уже ведётся», — поясняет проректор по учебной работе КузГТУ Наталья Кудреватых.
По данным миннауки Кузбасса, для абитуриентов выделено 6 599 бюджетных мест по очной форме обучения (в 2023 году было чуть меньше — 6 522) и 1 438 бюджетных мест на очно-заочную и заочную формы. А всего в регионе 9,4 тыс. одиннадцатиклассников.
Портал для целевиков.
Главное отличие нынешней приёмной кампании — изменение правил набора целевиков. — Механизм целевого приёма состоит из нескольких шагов. Первый уже завершён: до 10 июня все участники сформировали и выставили свои предложения о заключении целевых договоров на портале «Работа в России». С 20 июня поступающие на бакалавриат, специалитет, в магистратуру или аспирантуру могут подать заявки в ответ на эти предложения в электронном или бумажном виде. После того, как конкурс будет выдержан успешно и будут изданы приказы о зачислении в первую, приоритетную, волну (30 июля), до 1 сентября ребятам, поступившим в рамках целевой квоты, нужно оформить договоры с заказчиками и предоставить их в вуз, — рассказала заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии КемГУ Анна Челомбитко.
Также она отметила, что существенно расширился перечень индивидуальных достижений. Начиная с этого года, дополнительные баллы можно получить не только за наличие золотой медали или аттестата с отличием, но и за серебряную медаль и за достижения в различных областях — творчество, общественная работа, спортивные, интеллектуальные состязания.
Лидирует по доле целевиков в регионе Кемеровский медуниверситет: из 727 бюджетных мест в этом году почти 80% — целевые. Основной заказчик — минздрав Кузбасса.
Поощрение за баллы.
В миннауки напомнили о мерах поддержки для поступивших: возмещение затрат на оплату обучения, льготный междугородний проезд для отличников, именные стипендии, единовременное социальное пособие (20 тыс. руб.) студенческим семьям в связи с рождением ребёнка, льготы на проживание в общежитиях.
Для детей участников СВО, обучающихся на контрактной основе, предусмотрены полная компенсация стоимости обучения, ежемесячная социальная выплата в размере 2 000 ₽, бесплатный проезд на междугородном транспорте. Предполагаются поощрения и для участников областных конкурсов: «Лучший студент», «Лучший молодой учёный», «Лучший аспирант».
В вузах тоже есть свои «плюшки». Например, в КузГТУ первокурсникам-очникам, набравшим более 200 баллов на ЕГЭ по трём предметам, будут платить повышенную стипендию в размере 5−10 тыс. руб. (в зависимости от баллов). Также в вузе есть скидки на обучение для «платников»: 10−30% — для высокобалльников, 15% — для студентов из многодетных семей.
Откуда приезжают учиться?
По итогам прошлогоднего приёма 80% зачисленных в вузы области — это кузбассовцы. Также в топ-регионов, откуда приезжают к нам на учёбу, входят Алтайский и Красноярский края, Томская, Новосибирская, Иркутская, Омская области, республики Алтай, Хакасия и Тыва.
Топ-стран: Центральноазиатский регион, Индия и Китай. Наибольшей популярностью у иностранцев пользуются технические, естественно-научные, творческие и медицинские направления.