Юргинцы придумали метод переработки масел в 5 раз быстрее

Правительство Кузбасса сообщает, что специалисты юргинской компании «БиоИнТех» придумали процесс переработки растительных масел в пять раз быстрее обычного. Они разработали экспериментальную линию для спиртовой экстракции. Технология позволит получать высококачественный продут из семян любых масличных культур и производственных отходов.
«Получаемое по технологии кузбасских ученых растительное масло сопоставимо по качеству с маслом холодного отжима. За счет использования отходов и меньших затрат электроэнергии в процессе снижается и себестоимость готового продукта», — поясняют сотрудники администрации.
Однако если для производства премиального масла традиционным холодным отжимом требуются семена наивысшего качества (а 60−70% продуктов останется в жмыхе), то в технологии юргинцев все не так. К тому же для извлечения премиального масла нужен углеводород, что негативно влияет на экологию и человека.
Кузбасская разработка прошла экспертизу «Сколково», а сама компания получила статус резидента и вошла в Кластер биологических и медицинских технологий.