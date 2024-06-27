Юргинцы придумали метод переработки масел в 5 раз быстрее

Однако если для производства премиального масла традиционным холодным отжимом требуются семена наивысшего качества (а 60−70% продуктов останется в жмыхе), то в технологии юргинцев все не так. К тому же для извлечения премиального масла нужен углеводород, что негативно влияет на экологию и человека.