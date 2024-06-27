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Михаил Котюков совершил поездку в Свердловск ЛНР

Михаил Котюков начал поездку со встречи с военнослужащими, передав от земляков технику, необходимую на фронте.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил поездку в Свердловск ЛНР. Об этом сообщается в соцсетях губернатора.

Михаил Котюков начал поездку со встречи с военнослужащими, передав от земляков технику, необходимую на фронте.

Помимо этого, он заехал проведать бойцов Красноярского СОБРа, служащих в ЛНР.

После этого губернатор ознакомился с ходом работ над жилым комплексом «Красноярский». Новые дома в Свердловске не строились уже несколько десятков лет.

В целом в планах до конца года провести строительные и ремонтные работы на более чем 70 объектах.

Ранее сообщалось о том, что в Москве обсудили планы по развитию Хакасии.