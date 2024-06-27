В Омске три трамвайных маршрута сократят на несколько остановок

Так, движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в сторону Амурского поселка с 20:30 часов четверга, 27 июня, до 05:30 часов пятницы, 28 июня. будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная. Таким образом, трамваи не доедут до конечной «Поселок Амурский» несколько остановок.