Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все мосты и здания в Омске оборудуют архитектурной подсветкой

Соответствующие изменения внесут в действующие правила землепользования и застройки.

Источник: Om1.ru

На заседании Омского городского Совета обсудили внесение изменений в Правила землепользования и застройки. В частности, депутаты согласовали использование подсветки фасадов зданий, которые выходят на территорию общего пользования.

Оборудовать архитектурной подсветкой также планируется и все городские мосты. В проекте решения сообщается, что при монтаже подсветки обязательно должен учитываться архитектурный облик здания, а подсветка не должна слепить пешеходов и водителей и мешать жильцам соседних домов.

Добавим, что подсветкой в Омске уже оборудовано здание правительства Омской области и мэрии Омска, а также здания на улице Ленина, некоторые торговые центры и G-Drive Арена. Подсветка работает также на Ленинградском мосту через Иртыш и на Юбилейном мосту через Омь.

строительство