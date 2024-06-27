Все мосты и здания в Омске оборудуют архитектурной подсветкой

Добавим, что подсветкой в Омске уже оборудовано здание правительства Омской области и мэрии Омска, а также здания на улице Ленина, некоторые торговые центры и G-Drive Арена. Подсветка работает также на Ленинградском мосту через Иртыш и на Юбилейном мосту через Омь.