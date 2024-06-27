Дожди и грозы обещает погода в Иркутске 27 июня 2024

Дождь, холодный ветер и грозу обещает погода в Иркутске 27 июня 2024. При этом в областном центре сохранятся высокие температуры. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 27 июня 2024
— Днем в столице региона ожидается переменная облачность, возможна гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +20…+22, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 27 июня 2024 ухудшится, а вот на севере Приангарья ожидается жара до +32. Местами по области прогнозируют очень сильные дожди, грозы и туман.
В регионе будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 15−20 м/с. Столбик термометра при облачной погоде в остальных районах области поднимется до +12…+32.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в нескольких районах областного центра Приангарья завершился покос травы. Такие работы управляющие компании проводят до трех раз за летний период.