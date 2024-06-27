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Дожди и грозы обещает погода в Иркутске 27 июня 2024

Дождь и гроза придут в Иркутск 27 июня.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 66% 751 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Дождь, холодный ветер и грозу обещает погода в Иркутске 27 июня 2024. При этом в областном центре сохранятся высокие температуры. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 27 июня 2024

— Днем в столице региона ожидается переменная облачность, возможна гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +20…+22, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 27 июня 2024 ухудшится, а вот на севере Приангарья ожидается жара до +32. Местами по области прогнозируют очень сильные дожди, грозы и туман.

В регионе будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 15−20 м/с. Столбик термометра при облачной погоде в остальных районах области поднимется до +12…+32.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в нескольких районах областного центра Приангарья завершился покос травы. Такие работы управляющие компании проводят до трех раз за летний период.