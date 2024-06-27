Омичей предупредили о фейковых QR-кодах в общественном транспорте

Напомним, что те, кто в ближайшие несколько месяцев будет рассчитываться за проезд с помощью QR-кода, могут сэкономить восемь рублей. Однако депутат горсовета Антон Ремнёв отметил, что поверх оригинального QR-кода можно наклеить фальшивый.