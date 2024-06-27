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Омичей предупредили о фейковых QR-кодах в общественном транспорте

QR-коды, по которым можно оплатить проезд в омском общественном транспорте, могут подделать.

Источник: РИА "Новости"

Этот вопрос поднимался на заседании горсовета накануне, 26 июня.

Напомним, что те, кто в ближайшие несколько месяцев будет рассчитываться за проезд с помощью QR-кода, могут сэкономить восемь рублей. Однако депутат горсовета Антон Ремнёв отметил, что поверх оригинального QR-кода можно наклеить фальшивый.

Директор дептранспорта омской мэрии Вадим Кормилец сообщил, что перед выходом на линию экипаж проверяет таблички на предмет посторонних наклеек.

Сейчас NFC-таблички размещены в салонах омских троллейбусов и трамваев. С понедельника, 1 июля, они появятся в автобусе.

Как отметили в сообщении в телеграм-канале Омского горсовета, такая мера позволит смягчить повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте. Напомним, что со следующего месяца за одну поездку по безналичному расчёту нужно будет заплатить 35 рублей, за наличные — 40 рублей.