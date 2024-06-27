На Сабантуй в Иркутск приедут артисты из Казани

29 июня на площади у памятника Александру III выступят народные и заслуженные артисты Республики Татарстан.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, коллектив Казанской городской филармонии и ансамбль танца «Казань» подготовили трехчасовую программу, которая начнется в 15:00. Артисты исполнят русские и татарские народные песни и танцы, продемонстрируют традиции народных гуляний.
«Иркутск всегда славился многонациональностью и добрососедством. У нас чтут культуру разных народов. Это выражается и в совместных праздниках, которые проходят в столице Прибайкалья: Сагаалган, Навруз, Громница, Акатуй и другие. В ближайшие выходные все вместе отметим Сабантуй. Сохраняя традиции, мы создаем будущее, поэтому мэрия всегда поддерживает подобные мероприятия. Они способствуют еще большему объединению представителей разных народов», — прокомментировала начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.
В ходе проведения праздника запланированы также конкурс национальной кухни, спортивная программа, фестиваль творческих коллективов. К участию приглашены коллективы из 13 муниципальных образований Иркутской области, где имеются татарские общины. Начало всех мероприятий в 11:30.