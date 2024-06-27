Семья девочки, покусанной собакой, получит 350 тыс руб. компенсации

В Приморье семья семилетней девочки, пострадавшей от нападения собаки, получит компенсацию за моральный вред в размере 350 тысяч рублей. Решение было принято судом после иска, поданного прокуратурой города Находки в защиту интересов ребёнка.

Инцидент произошел 18 ноября 2023 года на территории СНТ «Зеленый сад» в Находке. Семилетняя девочка была атакована собакой породы алабай, которая причинила ей телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью. Собака укусила девочку за голову не менее трёх раз, из-за чего ей потребовалась медицинская помощь и наложение швов.

Согласно данным следствия, животное выбежало из вольера, вероятно, выпущенное несовершеннолетней дочерью хозяев в их отсутствие. В момент нападения собака была без поводка и намордника. Свидетелем происшествия стал школьник Дима Пикульский, который отогнал собаку и предотвратил более серьёзные последствия. За проявленную смелость и решительность Дмитрию в декабре того же года было вручено благодарственное письмо, а его родители получили благодарность от следственного управления за достойное воспитание сына.