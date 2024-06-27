Семья девочки, покусанной собакой, получит 350 тыс руб. компенсации

В Приморье семья семилетней девочки, пострадавшей от нападения собаки, получит компенсацию за моральный вред в размере 350 тысяч рублей. Решение было принято судом после иска, поданного прокуратурой города Находки в защиту интересов ребёнка.
Инцидент произошел 18 ноября 2023 года на территории СНТ «Зеленый сад» в Находке. Семилетняя девочка была атакована собакой породы алабай, которая причинила ей телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью. Собака укусила девочку за голову не менее трёх раз, из-за чего ей потребовалась медицинская помощь и наложение швов.
В отношении владельца собаки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав владельца собаки выплатить компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Решение суда после вступления в законную силу находится на контроле надзорного ведомства.
На прошлой неделе «АиФ-Приморье» писал о подобном происшествии с нападением собаки на ребёнка, произошедшем в Партизанском городском округе края. На этот раз пострадала пятилетняя девочка.