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В Башкирии продолжатся дожди, грозы и град

По ночам похолодает до +7°.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 78% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится прохладная погода. По-прежнему будет дождливо и ветрено, сообщает Башгидромет.

Сегодня, 27 июня, местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +16,+21°.

В пятницу, 28 июня, ночью местами и днем по Башкирии продолжат идти кратковременные дожди с грозами. Днем — локально ливни и град. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем потеплеет +14,+19°.

В субботу, 29 июня, пройдут дожди, местами — сильные, также синоптики обещают грозы, днем локально град. Ночью похолодает до +8,+13°, днем столбик термометра поднимется до +12,+17°.