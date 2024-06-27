В Башкирии продолжатся дожди, грозы и град

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится прохладная погода. По-прежнему будет дождливо и ветрено, сообщает Башгидромет.
Сегодня, 27 июня, местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +16,+21°.
В пятницу, 28 июня, ночью местами и днем по Башкирии продолжат идти кратковременные дожди с грозами. Днем — локально ливни и град. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем потеплеет +14,+19°.
В субботу, 29 июня, пройдут дожди, местами — сильные, также синоптики обещают грозы, днем локально град. Ночью похолодает до +8,+13°, днем столбик термометра поднимется до +12,+17°.