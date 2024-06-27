В Октябрьском округе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления сельхозземель

Еще в одном муниципалитете Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации. В Октябрьском округе чрезвычайную ситуацию объявили на землях сельхозпроизводителей, посевы на которых вымокли из-за дождей и разлившихся рек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Как рассказывала «Комсомолка», проходящий по краю паводок и ливневые дожди привели к затоплению больше 25 тысяч гектаров полей. Пострадали зерновые культуры, кукуруза и соя.
Сильнее всего от разлива воды пострадали поля Черниговском, Хорольском и Октябрьском муниципальных округах, в Спасском и Кировском районах.
На севере региона уже четвертый день продолжается сильный паводок, который уже привел к затоплению 160 частых домов и более чем полутысячи придомовых территорий.