Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском округе Приморья ввели режим ЧС из-за подтопления сельхозземель

Всего в Приморье из-за паводка погибли 25 тысяч гектаров зерновых культур.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 78% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Еще в одном муниципалитете Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации. В Октябрьском округе чрезвычайную ситуацию объявили на землях сельхозпроизводителей, посевы на которых вымокли из-за дождей и разлившихся рек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

Как рассказывала «Комсомолка», проходящий по краю паводок и ливневые дожди привели к затоплению больше 25 тысяч гектаров полей. Пострадали зерновые культуры, кукуруза и соя.

Из-за подтоплений сдвигаются сроки посева основной сельхозкультуры — сои, что ставит под угрозу урожай в этом году.

Сильнее всего от разлива воды пострадали поля Черниговском, Хорольском и Октябрьском муниципальных округах, в Спасском и Кировском районах.

На севере региона уже четвертый день продолжается сильный паводок, который уже привел к затоплению 160 частых домов и более чем полутысячи придомовых территорий.

МЧС