Галофилез, энтеровирусы и другие: какие опасности поджидают приморцев в море

Отдыхать нужно не только с комфортом, но и с умом. Поэтому специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Приморья рассказали, с какими опасностями можно столкнуться на пляжном отдыхе. Если не хотите получить острое пищевое отравление или подхватить энтеровирусную инфекцию этим летом. Читайте материал «Комсомольской правды — Владивосток».

По словам эпидемиолога Елены Косенок, многие опасные микроорганизмы отлично выживают и размножаются в соленых водоемах. Но почему-то многие верят в миф, что эта среда не подходит для вредных бактерий. Поэтому ничего не предпринимают, даже если случайно проглотят морскую воду.

«Инфекция также может попасть в организм через ранки и слизистые оболочки. На морских пляжах в море одновременно находится большое количество отдыхающих. Солнце греет и температура воды от 18 градусов и выше — идеальная для размножения бактерий и вирусов».

Неудивительно, что именно с пляжей и курортов люди привозят вместо сувениров еще и самые распространенные инфекции. Специалисты среди них выделяют группу острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

Клиническая картина энтеровирусной инфекции разнообразна — от проявлений острой респираторной инфекции до менингита. Последствия страшные: поражение глаз, кожи, желудочно-кишечного тракта, мышц, сердца, головного и спинного мозга и других органов.

«Хочется выделить еще такое острое пищевое отравление, как галофилез. С этим недугом сталкиваются те, кто употребляет некачественные морепродукты или случайно проглотил морскую воду. В крабах, креветках, различных моллюсках галлофилы прекрасно сохраняются, а при неправильном хранении — и размножаются».

Так что же делать, чтобы отдых был в радость? Снизить риск получения инфекции несложно. Нужно соблюдать следующие правила: купаться только в специально отведенных местах, не глотать морскую воду и защищать глаза плавательными очками или маской, после купания принимать душ, не мыть в морской воде овощи и фрукты.