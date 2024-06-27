После жалобы хабаровчан прокуратура проверила гимназию № 4

Прокуратура Кировского района города Хабаровска провела проверку по размещенной в сети Интернет публикации о неудовлетворительном состоянии входной группы гимназии № 4, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.