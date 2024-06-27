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После жалобы хабаровчан прокуратура проверила гимназию № 4

Директору образовательного учреждения внесено представление.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Кировского района города Хабаровска провела проверку по размещенной в сети Интернет публикации о неудовлетворительном состоянии входной группы гимназии № 4, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Установлено, в результате ненадлежащего содержания крыльца центрального входа гимназии произошли многочисленные сколы отделочной плитки и просадка бетонного основания.

Прокуратурой директору образовательного учреждения внесено представление. В отношении виновных лиц инициирован вопрос о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура