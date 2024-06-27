В Красноярске женщина вернула 7 тысяч рублей за абонемент в фитнес-зал

В Красноярске фитнес-центр автоматический активировал абонемент, который покупателю оказался не нужен. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Мужчина приобрёл для своей супруги абонемент в фитнес-зал Well&Fit. Покупка была совершена дистанционно с помощью перевода на карту. Менеджер пояснила, что для активации абонемента супруге нужно будет прийти с паспортом.
Девушка не смогла посещать фитнес-центр, поэтому было решено вернуть деньги. Ей отказали, мотивируя тем, что абонемент активировался автоматически спустя 15 суток после оплаты. Это стало для покупателя неожиданностью, поскольку предупреждений не было.
Тогда решили обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство предложило урегулировать конфликт в досудебном порядке.
Спустя несколько дней 7 тысяч, уплаченных за абонемент, были возвращены покупателю.
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