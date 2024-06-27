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В Красноярске женщина вернула 7 тысяч рублей за абонемент в фитнес-зал

Роспотребнадзор помог вернуть деньги за абонемент в фитнес зал, от которого решили отказаться.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске фитнес-центр автоматический активировал абонемент, который покупателю оказался не нужен. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Мужчина приобрёл для своей супруги абонемент в фитнес-зал Well&Fit. Покупка была совершена дистанционно с помощью перевода на карту. Менеджер пояснила, что для активации абонемента супруге нужно будет прийти с паспортом.

Девушка не смогла посещать фитнес-центр, поэтому было решено вернуть деньги. Ей отказали, мотивируя тем, что абонемент активировался автоматически спустя 15 суток после оплаты. Это стало для покупателя неожиданностью, поскольку предупреждений не было.

Тогда решили обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство предложило урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Спустя несколько дней 7 тысяч, уплаченных за абонемент, были возвращены покупателю.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали о пользе редиса, а также кому следует воздержаться от его употребления.

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