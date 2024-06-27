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В честь Дня молодежи в Октябрьском округе Иркутска прошла флешмоб-зарядка

Иркутск, НИА-Байкал — В Октябрьском округе Иркутска состоялась флешмоб-зарядка «Вместе со спортом», посвященная Дню молодежи.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Организатором выступил комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска при поддержке центра единоборств «Октябрьский».

В мероприятии приняли участие помощник депутата Думы Иркутска Геннадий Ильичев, директор благотворительного фонда «Любимый город» Михаил Лунев, генеральный директор компании АЗГИ Владимир Мунханов, сотрудники администрации Октябрьского округа, представители совета ветеранов с группой здоровья «Байкалит», Иркутского общественного женского движения «Женсовет», ТОСов, УК «Южное», налоговой инспекции № 16, спортсмены центра единоборств «Октябрьский», студенты колледжа Байкальского государственного университета, члены стрелкового клуба «Сибирские стрелки» и активные жители.

«Праздник показал, что на территории Октябрьского округа становится все больше людей, занимающихся спортом, любящих активный отдых. Наше мероприятие объединило все поколения: здесь и дети, и молодежь, и пенсионеры. Ставим цель — вовлечь как можно больше жителей в занятия спортом и здоровый образ жизни», — отметила начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским округом Наталья Непокрытова.

Тренировку для всех присутствующих провела мастер спорта по панкратиону Лина Манжула.

«Начинать день с зарядки — хорошая привычка, — подчеркнул Геннадий Ильичев. — Сегодня с удовольствием присоединился к спортивному флешмобу. Приятно видеть много знакомых лиц, соседей, активистов района, молодых и пожилых. Кстати, совсем скоро мы открываем еще одну спортплощадку на Лисихе, сейчас завершается укладка резинопола и нанесение разметки. Обязательно приходите!», — подчеркнул Геннадий Ильичев.

«Очень хороший и позитивный флешмоб! Столько людей — и все вместе делали зарядку! Мы пришли вместе с внуками, они занимаются единоборствами в центре “Октябрьский” и любят всевозможные спортивные праздники», — поделилась впечатлениями жительница Иркутска Лариса Иванова.

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