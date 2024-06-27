В честь Дня молодежи в Октябрьском округе Иркутска прошла флешмоб-зарядка

«Праздник показал, что на территории Октябрьского округа становится все больше людей, занимающихся спортом, любящих активный отдых. Наше мероприятие объединило все поколения: здесь и дети, и молодежь, и пенсионеры. Ставим цель — вовлечь как можно больше жителей в занятия спортом и здоровый образ жизни», — отметила начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским округом Наталья Непокрытова.