В честь Дня молодежи в Октябрьском округе Иркутска прошла флешмоб-зарядка

Организатором выступил комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска при поддержке центра единоборств «Октябрьский».
В мероприятии приняли участие помощник депутата Думы Иркутска Геннадий Ильичев, директор благотворительного фонда «Любимый город» Михаил Лунев, генеральный директор компании АЗГИ Владимир Мунханов, сотрудники администрации Октябрьского округа, представители совета ветеранов с группой здоровья «Байкалит», Иркутского общественного женского движения «Женсовет», ТОСов, УК «Южное», налоговой инспекции № 16, спортсмены центра единоборств «Октябрьский», студенты колледжа Байкальского государственного университета, члены стрелкового клуба «Сибирские стрелки» и активные жители.
«Праздник показал, что на территории Октябрьского округа становится все больше людей, занимающихся спортом, любящих активный отдых. Наше мероприятие объединило все поколения: здесь и дети, и молодежь, и пенсионеры. Ставим цель — вовлечь как можно больше жителей в занятия спортом и здоровый образ жизни», — отметила начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским округом Наталья Непокрытова.
«Начинать день с зарядки — хорошая привычка, — подчеркнул Геннадий Ильичев. — Сегодня с удовольствием присоединился к спортивному флешмобу. Приятно видеть много знакомых лиц, соседей, активистов района, молодых и пожилых. Кстати, совсем скоро мы открываем еще одну спортплощадку на Лисихе, сейчас завершается укладка резинопола и нанесение разметки. Обязательно приходите!», — подчеркнул Геннадий Ильичев.
«Очень хороший и позитивный флешмоб! Столько людей — и все вместе делали зарядку! Мы пришли вместе с внуками, они занимаются единоборствами в центре “Октябрьский” и любят всевозможные спортивные праздники», — поделилась впечатлениями жительница Иркутска Лариса Иванова.