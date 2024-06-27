Для кузбасских абитуриентов в 2024 году выделили 6,5 тыс. бюджетных мест

По данным миннауки Кузбасса, которые удалось узнать «АиФ в Кузбассе», для абитуриентов в этом году выделено 6 599 бюджетных мест по очной форме обучения (в 2023 году было 6 522) и 1 438 бюджетных мест на очно-заочную и заочную формы.
Всего в регионе 9,4 тыс. одиннадцатиклассников. 17 кузбасских вузов предлагают для них более 200 направлений подготовки, которые увеличиваются каждый год.
Лидирует по доле целевиков в регионе Кемеровский медуниверситет: из 727 бюджетных мест в этом году почти 80% — целевые. Основной заказчик — минздрав Кузбасса.
Также нам удалось выяснить, что по итогам прошлогоднего приёма 80% зачисленных в вузы области — это кузбассовцы. В топ-регионов, откуда приезжают к нам на учёбу, входят Алтайский и Красноярский края, Томская, Новосибирская, Иркутская, Омская области, республики Алтай, Хакасия и Тыва.
Подробнее о приёмной кампании этого года написано здесь.