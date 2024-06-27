Для кузбасских абитуриентов в 2024 году выделили 6,5 тыс. бюджетных мест

По данным миннауки Кузбасса, которые удалось узнать «АиФ в Кузбассе», для абитуриентов в этом году выделено 6 599 бюджетных мест по очной форме обучения (в 2023 году было 6 522) и 1 438 бюджетных мест на очно-заочную и заочную формы.