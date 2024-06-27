Жара до +34 градусов ожидается в Приморье

«Сегодня и завтра, 27 и 28 июня, Приморье окажется в теплом секторе циклонической системы, которая протянется от Китая на Хабаровский край, под влиянием западной периферии гребня тихоокеанского антициклона. Существенных осадков не ожидается, местами туман, на побережье с моросью», — передает Примгидромет.