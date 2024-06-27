Жара до +34 градусов ожидается в Приморье

«Сегодня и завтра, 27 и 28 июня, Приморье окажется в теплом секторе циклонической системы, которая протянется от Китая на Хабаровский край, под влиянием западной периферии гребня тихоокеанского антициклона. Существенных осадков не ожидается, местами туман, на побережье с моросью», — передает Примгидромет.
Температура воздуха в крае будет высокой. В пятницу, 28 июня, максимальные значения составит +22…+34 градуса.
Во Владивостоке погода в пятницу существенно не изменится. Ночью и утром город окутает туман, возможна морось. Температура воздуха существенно не изменится. Из-за высокой влажности будет душно.
Напомним, ранее стало известно, в какую сумму обойдется отдых в Приморье для семьи из трех человек.