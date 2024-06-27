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Роспотребнадзор Башкирии проверит продукцию, которой отравились пять детей

Они выявили факты нарушения хранения в домашних условиях.

Роспотребнадзор проводит проверку после отравления пятерых детей из одной семьи в Калтасинском районе. Все они съели тефтели, которые приготовила их мать.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты выезжали в больницу, где лежат дети. Биологические пробы от заболевших отправили на лабораторные исследования.

«По результатам беседы с пострадавшими выявлены факты нарушения хранения полуфабрикатов в домашних условиях. В деревне, где проживали заболевшие уставлены лица, употреблявших аналогичную продукцию, организовано медицинское наблюдение за ними», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Выяснилось, что женщина хранила полуфабрикаты в холодильной камере, а не морозильной. Кроме того, специалисты проводят работу с оптовым поставщиком по выявлению подозрительной продукции. Они проводят лабораторные исследования.

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