Роспотребнадзор Башкирии проверит продукцию, которой отравились пять детей

Роспотребнадзор проводит проверку после отравления пятерых детей из одной семьи в Калтасинском районе. Все они съели тефтели, которые приготовила их мать.
Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты выезжали в больницу, где лежат дети. Биологические пробы от заболевших отправили на лабораторные исследования.
«По результатам беседы с пострадавшими выявлены факты нарушения хранения полуфабрикатов в домашних условиях. В деревне, где проживали заболевшие уставлены лица, употреблявших аналогичную продукцию, организовано медицинское наблюдение за ними», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Выяснилось, что женщина хранила полуфабрикаты в холодильной камере, а не морозильной. Кроме того, специалисты проводят работу с оптовым поставщиком по выявлению подозрительной продукции. Они проводят лабораторные исследования.