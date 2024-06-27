Массовый заплыв по живописному маршруту пройдёт во Владивостоке

Температура воды в конце июня уже приближена к норме, но участники заплыва будут плыть для защиты от медуз в гидрокостюмах. Соревнования пройдут по двум видам плавания: «В ластах» и «Классик». Конечная остановка — Приморский океанариум. Трое победителей получат ценные призы, всех без исключения наградят памятными вымпелами.