Массовый заплыв по живописному маршруту пройдёт во Владивостоке

Восьмой год Федерация подводного спорта Приморья и Приморский океанариум проводят зрелищное спортивное мероприятие — заплыв по маршруту «Остров Скрыплёва — остров Русский», сообщили «АиФ — Приморье» организаторы.
До 29 июня к команде пловцов может присоединится любой желающий, имеющий подготовку в плавании на открытой воде и профессиональное снаряжение.
Как рассказал президент Федерации подводного спорта, главный судья соревнований Дмитрий Анашкин, дистанция заплыва «Остров Скрыплёва» составляет чуть более 3 километров.
«В среднем, опытному спорсмену на преодоление пути требуется около одного часа. Новички могут остановиться, проплыв километр. Это хорошая возможность начать плавать в сопровождении катеров со спасателями на борту, гарантией безопасности. Особенность заплыва — половина пути пролегает по мелководному участку с живописным морским дном Японского моря», — пояснил Дмитрий Анашкин.
Температура воды в конце июня уже приближена к норме, но участники заплыва будут плыть для защиты от медуз в гидрокостюмах. Соревнования пройдут по двум видам плавания: «В ластах» и «Классик». Конечная остановка — Приморский океанариум. Трое победителей получат ценные призы, всех без исключения наградят памятными вымпелами.