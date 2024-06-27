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Топ-5 новостей в Молдове на 27 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 27 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

1. Полицейский, обеспечивающий порядок во время акций протеста в Молдове — о главаре «отряда бабок Санду»: «Она каждый месяц оплачивает штрафы на десятки тысяч леев, а откуда деньги у нее, мы не знаем».

2. Это была жара, а идет пекло: Синоптики предупредили о рекордных +40 градусах в Молдове.

3. Герои «сопротивления» Сталину в Советской Молдавии: Теперь эту мифологию будут изучать в школах.

4. Константин Старыш: «Ценности Совета Европы — права человека, верховенство закона, демократия — стали слишком редкими гостями в Молдове».

5. Приднестровский ковчег: В Днестре рыбак нашел деревянную лодку, которой несколько сотен лет.

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