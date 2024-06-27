Топ-5 новостей в Молдове на 27 июня

1. Полицейский, обеспечивающий порядок во время акций протеста в Молдове — о главаре «отряда бабок Санду»: «Она каждый месяц оплачивает штрафы на десятки тысяч леев, а откуда деньги у нее, мы не знаем».
2. Это была жара, а идет пекло: Синоптики предупредили о рекордных +40 градусах в Молдове.
3. Герои «сопротивления» Сталину в Советской Молдавии: Теперь эту мифологию будут изучать в школах.
4. Константин Старыш: «Ценности Совета Европы — права человека, верховенство закона, демократия — стали слишком редкими гостями в Молдове».
5. Приднестровский ковчег: В Днестре рыбак нашел деревянную лодку, которой несколько сотен лет.