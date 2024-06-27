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В пятницу, 28 июня, кемеровских водителей проверят сотрудники ГИБДД

Пройдёт традиционный Единый день безопасности.

28 июня кемеровских автолюбителей проверят инспекторы ГИБДД на дорогах в рамках Единого дня безопасности. Однако их внимание будет сосредоточено не только на водителях машин.

В отношении же автомобилистов сотрудники будут пресекать непредоставления преимущества в движении пешеходам, нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, нарушения правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и факты управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Традиционно инспекторы проверят, как перевозят детей-пассажиров. Отдельное внимание уделят и требованиям к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.