Что лето нам готовит: законы, вступающие в силу в июле

Также, согласно документу, государственных гражданских служащих можно будет назначать на другие должности как в рамках одного государственного органа, так и при переходе из одного госоргана в другой в порядке перевода. Это позволит не увольнять их со службы, тем самым прерывая стаж. Аналогичный механизм уже действует на военной службе. При переводе в другой госорган будет передано и личное дело специалиста.