Что лето нам готовит: законы, вступающие в силу в июле

С льготников не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ, а 80-летним юбилярам начислят. Подробнее о нововведениях первого летнего месяца читайте в обзоре ИА AmurMedia подготовленного по материалам «Парламентской газеты» (18+).
Загранпаспорт подорожает
Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации вырастет на одну тысячу рублей. Теперь вместо 5 тысяч за документ придется заплатить 6 тысяч рублей. Предполагающие это нормы закона вступают в силу 1 июля.
Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется в 3 тысячи рублей вместо 2,5 тысячи.
Кроме того, с 5 до 6 тысяч рублей увеличат размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, с 350 до 420 рублей — за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, с 3,5 до 4,2 тысячи рублей — за прием в гражданство РФ. За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет необходимо заплатить 12 тысяч рублей (сейчас 10 тысяч рублей), а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4,2 тысячи рублей (3500 рублей).
Плату за ЖКУ повысят
С 1 июля 2024 года, впервые с 2022 года, будут повышены тарифы на коммунальные услуги. Это предполагает вступающее в силу распоряжение Правительства.
Каждый субъект Федерации установит свой размер повышения, однако средний индекс для каждого региона, а также величину, на которую от него можно отклоняться (в большую или меньшую сторону), в муниципальных образованиях утвердил кабмин. Самый высокий индекс — 15 процентов — установлен для Забайкальского края, самый низкий — 4 процента — для Хакасии. Индексацию для Московской области ограничили 10,7 процентами, для Москвы — 11 процентами.
В среднем, по прогнозам Минэкономразвития, размер платы вырастет на 500−550 рублей.
Крепкое спиртное обойдется дороже
В России повысят минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28 процентов. Такой приказ Минфина вступает в силу 1 июля.
В частности, цены на водку повысят с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.
Напомним, минимальные цены на водку в нашей стране ввели в 2009 году как инструмент борьбы с нелегальным производством.
Действующее законодательство предполагает, что если минимальная цена занижена, должностному лицу грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Взыскание с юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Пенсионеров освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ
Банки больше не будут взимать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с людей, которые нуждаются в социальной поддержке. Предполагающие это нормы закона вступают в силу 1 июля.
Правительство утвердило перечень россиян, которым положена такая льгота. В него вошли: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
80-летним юбилярам повысят пенсию
Повышенную пенсию в июле смогут получить пожилые люди, которым в июне исполнилось 80 лет.
Размер доплаты — сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности.
Фиксированную выплату удваивают только по одному из этих оснований, то есть если пенсию повысили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее увеличивать не будут.
О пенсионных накоплениях расскажет Соцфонд
Социальный фонд будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.
Прежде Соцфонд сообщал людям только о тех накоплениях, которые формируются в нем, а ранее были в Пенсионном фонде. После вступления в силу новых норм Соцфонд будет рассказывать будущим пенсионерам также об их накоплениях в негосударственных фондах.
Фонд будет направлять соответствующие сообщения раз в три года через личный кабинет на портале госуслуг. Сведения будут предоставлять в порядке и по форме, которые определит Минтруд.
Россияне смогут копить на дополнительную пенсию
Для формирования долгосрочных сбережений разрешат использовать средства пенсионных накоплений, учитываемые на счету накопительной пенсии россиян. Предполагающий это закон вступает в силу 1 июля.
Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться все совершеннолетние граждане. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого родственника независимо от его возраста. Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.
По этим вложениям предполагается повышенный уровень государственных гарантий — 2,8 миллиона рублей. В течение первых трех лет граждане смогут получить дополнительные стимулирующие взносы со стороны государства в объеме до 36 тысяч рублей в год.
При продаже товаров из стран ЕАЭС на маркетплейсах будут взимать НДС
С организаций и индивидуальных предпринимателей из стран ЕАЭС, продающих товары через электронные торговые площадки российским покупателям, начнут взимать налог на добавленную стоимость (НДС). Предполагающий это закон вступает в силу 1 июля.
Прежде налогоплательщиков из стран ЕАЭС при продаже товаров физическим лицам через маркетплейсы на территории России налогом на добавленную стоимость не облагали. Новые нормы предусматривают, что НДС будут взимать в стране назначения товара.
Кроме того, вступает в силу закон, предусматривающий, что нулевая ставка по НДС при реализации услуг по международной перевозке товаров не должна применяться, если компании и ИП перевозят товары только между пунктами, находящимися на территории России.
Задолжавшим россиянам станет проще погасить кредиты
Порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, будет скорректирован. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.
Сейчас если человек попал в сложную ситуацию и сумма платежа по его потребкредиту недостаточна для полного исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты, начисленные за текущий период платежей, и лишь затем сумму основного долга. В итоге он попадает в кредитную кабалу — «тело» долга не уменьшается, а платежи становятся все выше.
Новые нормы позволят людям вначале платить проценты по кредиту, потом уменьшать тело кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь.
Банки будут обязаны отвечать на обращения граждан
Банки будут обязаны отвечать на поступающие в их адрес обращения граждан и юридических лиц с жалобами на нарушение прав, свобод и законных интересов в течение 15 дней. Предполагающий это закон вступает в силу 1 июля.
В то же время финорганизации получат возможность при необходимости и наличии на то причин продлять срок ответа еще на 15 суток.
Также вступающий в силу закон наделяет Банк России правом пересылать обращения физических лиц в финансовые организации — с тем чтобы они могли их рассмотреть по существу и направить мотивированный ответ. В результате повысится эффективность рассмотрения жалоб, рассчитывают законодатели.
Должников защитят от необоснованных взысканий
Срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если есть бесспорные основания для его окончания или прекращения, сократят с двух месяцев до трех дней. Такой закон вступает в силу 1 июля.
Речь идет, например, о случаях, когда гражданин уже выплатил имеющийся долг или объявлен банкротом.
Дело в том, что затягивание этого процесса приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств.
Взять автокредит станет сложнее
Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и установил надбавки по автокредитам. Такое решение Совета директоров регулятора вступает в силу 1 июля 2024 года.
В частности, надбавки по автокредитам будут действовать для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — более 50 процентов. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов.
Таким образом ЦБ рассчитывает ограничить долговую нагрузку граждан и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
Банки лучше защитят россиян от мошенников
Проверять банковские транзакции с помощью системы «антифрод» будут дважды — как в банке отправителя, так и в банке получателя средств. Такой закон вступает в силу 25 июля.
Если этот счет находится в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то проверят более тщательно. Если банк перечислит на такой счет деньги без согласия клиента, то он будет обязан вернуть всю сумму.
Антифродом называют системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций. По сути, это автоматизированные программы, которые оценивают банковские или онлайн-операции по определенным критериям. Антифрод-системы используют банки, крупные магазины и платежные системы.
Российской промышленной продукции обеспечат приоритет в инвестпроектах
Российской промышленной продукции станет проще получить приоритет в инвестиционных проектах. Этому будет способствовать в том числе создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Такой закон вступает в силу 1 июля.
Документ определяет такие понятия, как «российская промышленная продукция», «производитель российской промышленной продукции», «цифровой паспорт промышленной продукции».
Новые нормы предполагают, что российская промышленная продукция получит логотип в виде QR-кода, с помощью которого будет распространяться информация о товаре для его продвижения на рынке. QR-код выдаст информацию о товаре государственной информационной системы промышленности (ГИСП), его технических характеристиках, уровне локализации.
СЭЗ создадут в трех регионах России
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) распространят на территории, граничащие с Украиной, а также новыми регионами России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Такой закон вступает в силу 1 июля.
Свободная зона работает в новых регионах России с 1 июля 2023 года, и за это время больше ста компаний получили статус ее резидентов.
Статус СЭЗ позволит распространить на инвесторов, которые вкладывают средства в развитие районов Белгородской, Брянской и Курской областей те же преференции, которые уже действуют в новых регионах. Например, в течение 10 лет с инвесторов не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, предусмотрена также скидка по платежам в бюджет региона. Среди других льгот — освобождение от уплаты земельного налога на три года и пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 процента.
Единая цифровая платформа поможет предоставить больше соцуслуг
На Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (ЕЦЦПСС) будут учитывать сведения о таких категориях, как пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, многодетные семьи, ветераны труда, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Предполагающие это нормы закона вступают в силу 1 июля.
ЕЦЦПСС призвана объединить сведения обо всех гражданах России, которые вправе претендовать на социальную поддержку от государства. Это позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается.
Также с 1 июля будет установлено информационное взаимодействие государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с ЕЦЦПСС. Предусмотрен учет информации об условиях жизни и воспитания детей-сирот в приемных семьях.
Требования к адвокатам ужесточат
В России начнут действовать новые требования к уровню образования специалистов, претендующих на статус адвоката. Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 июля.
Так, у адвокатов должно быть обязательное образование в области юриспруденции, правоведения, законности и правопорядка или ученая степень в этой сфере. Необходим стаж работы в юриспруденции не меньше двух лет или адвокатская стажировка.
Специалистов, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», от сдачи квалификационного экзамена освободят.
У инструкторов-проводников появятся новые обязанности
Инструкторам-проводникам придется пройти аттестацию на соответствующие вид и категорию сложности маршрута. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 июля.
Также инструктор будет обязан проинформировать туристов о перечне услуг, условиях и сроках их оказания и оплаты, об условиях и порядке изменения или аннулирования заказа.
После прохождения маршрута инструктор должен сообщить об этом в органы МЧС, регионального контроля и аттестовавшую его организацию.
Работать с туристами инструктор должен на основании договора, при этом он вправе прекратить это делать, если возник риск для жизни путешественников, причинения вреда их здоровью и имуществу.
Фермеры смогут селить у себя туристов
Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их территориях, даже если постройки возведены на сельскохозяйственных землях. Такой закон вступает в силу 1 июля.
Термин «сельский туризм» появился в российском законодательстве в 2022 году. Такой отдых подразумевает прогулки в сельской местности, приобщение к традиционному укладу жизни или участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Но прежде статус сельскохозяйственных земель не позволял фермерам селить туристов на территории своего хозяйства, и это доставляло путешественникам неудобства.
Еще одна норма нового закона позволит фермерам продавать собственную продукцию в помещениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, или в нестационарных торговых объектах.
Выбрать исполнителя соцзаказа помогут «Госуслуги»
Подавать заявление и выбирать исполнителя социального заказа можно будет на портале «Госуслуги» (6+). Такой закон вступает в силу 3 июля.
С 2021 года и до конца 2024-го в России проходит эксперимент по привлечению НКО и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости населения, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
Госслужащим станет проще перейти в другие ведомства
Госслужащих будут обязаны оповещать об изменении любых условий контракта за два месяца до их введения. Такой закон вступает в силу 1 июля.
Также, согласно документу, государственных гражданских служащих можно будет назначать на другие должности как в рамках одного государственного органа, так и при переходе из одного госоргана в другой в порядке перевода. Это позволит не увольнять их со службы, тем самым прерывая стаж. Аналогичный механизм уже действует на военной службе. При переводе в другой госорган будет передано и личное дело специалиста.
Алкогольные коктейли промаркируют
С 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года в России пройдет эксперимент по специальной маркировке слабоалкогольных напитков крепостью менее 9 процентов. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 июля.
Речь идет о размещении на акцизной марке, прикрепляемой к каждой бутылке и банке, кода маркировки.
Участие в эксперименте будет добровольным, подключиться к нему смогут производители слабоалкогольных коктейлей и напитков. В процедуре также задействуют компании оптовой и розничной торговли и импортеров.
Цель эксперимента — отработать оптимальные технологии нанесения на товары идентификационных средств и взаимодействие участников рынка.
За нарушение антитеррористической защиты объектов будут сажать
За нарушение требований антитеррористической защищенности объектов смогут посадить на срок до семи лет. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.
Уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов последует, если лицо два и более раз в течение 180 дней привлекали к административной ответственности за указанные нарушения.
Если преступление повлекло ущерб более 1 миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказанием будет уголовный штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Также могут лишить свободы до трех лет и запретить занимать определенные должности.
В случае смерти одного человека тюремный срок составит до пяти лет, а если погибли несколько человек, то лишить свободы могут на срок до семи лет.
Сумму крупного ущерба по экономическим преступлениям повысили
В России увеличат размер ущерба, который позволяет квалифицировать преступления в сфере экономической деятельности как совершенные в крупном или особо крупном размере. Такой закон вступает в силу 6 июля.
В частности, размер крупного ущерба по экономическим преступлениям повысят с 2,25 миллиона до 3,5 миллиона рублей, особо крупного — с 9 миллионов до 13,5 миллиона рублей.
Кроме того
- Кабмин уточнил порядок ведения информационного ресурса о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, о закупке для них лекарств и медизделий и результатах лечения. В частности, установлено, что в информресурс будут также включать запросы региональных органов и федеральных медорганизаций о формировании резерва препаратов для незамедлительного обеспечения неопределенной группы детей, согласованные с главным внештатным специалистом Минздрава по соответствующим заболеваниям.
- Льгота по НДС при операциях по реализации серебра в слитках физическими лицами будет отменена.
- Закончит действовать программа льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов годовых.
- Кабмин будет утверждать порядок рассмотрения и одобрения межведомственной комиссией программ повышения экологической эффективности.
- В перечень получателей единовременной выплаты средств пенсионных накоплений включат людей, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату ее назначения, был бы равен или составил менее 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
- Установлен новый способ приватизации — продажа государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене. Его будут применять при условии, что продажа такого имущества посредством торгов не состоялась. Минимальная цена устанавливается в размере 5 процентов от цены первоначального предложения. Предельный размер повышения цены не ограничен.
- Консульские работники получат полномочия совершать нотариальные действия по удостоверению равнозначности электронного документа бумажному. Ставка консульского сбора за такое нотариальное действие — 10 долларов США за каждую страницу документа на бумажном носителе.
- С 1 июля 2024 года российские компании, входящие в одну международную группу с компаниями-нерезидентами, будут обязаны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии счетов и вкладов, об изменении реквизитов счетов нерезидентов в банках и иных организациях финрынка, расположенных за пределами России.
- От налога на прибыль освободят гранты, которые предоставляют институты инновационного развития и другие организации, осуществляющие поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий любых уполномоченных кабмином федеральных органов исполнительной власти.
- Перечень вопросов для тестирования специалистов, решивших стать инспекторами по охране окружающей среды, будет формировать Росприроднадзор. Также служба будет вести перечень таких инспекторов.
- Дипломатические представительства и консульства будут обязаны направлять в Федеральную нотариальную палату электронные образцы завещаний или доверенностей для того, чтобы их внесли в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата.
- С 1 июля 2024 года иностранная табачная продукция, ввезенная в Россию для продажи, должна будет иметь на упаковке маркировку и акцизную марку. Выдавать акцизные марки будут в уполномоченных таможенных органах.
- При определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций разрешат учитывать инвестиционную составляющую на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.
- Госконтракты в социальной сфере разрешат заключать на период, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств.