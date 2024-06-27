В Приморье объявили режим ЧС на сельхозземлях в Октябрьском округе

Ожидается, что в течение следующих двух суток ситуация усугубится: в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды до 0,6 метра. Также предполагается, что на других реках региона уровень воды может колебаться до 20 сантиметров. Это может привести к дополнительным выходам рек из берегов и достижению критических уровней, ухудшая положение на уже затопленных территориях.