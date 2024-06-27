В Приморье объявили режим ЧС на сельхозземлях в Октябрьском округе

В Октябрьском муниципальном округе Приморского края объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня на землях, используемых для сельскохозяйственного производства. Это решение было принято руководством округа после многочисленных жалоб от фермеров, столкнувшихся с гибелью урожая из-за избыточного увлажнения почв. Как сообщает региональное министерство по чрезвычайным ситуациям, соответствующее постановление вступило в силу в четверг, 27 июня.
Причиной возникновения ситуации стали продолжительные осадки, приведшие к паводковой обстановке в северных районах Приморья. В частности, на реках бассейнов Уссури и озера Ханка наблюдается повышение уровня воды на 10−30 сантиметров в сутки. В некоторых местах уровень воды превышает обычные показатели на 0,2−1,5 метра, а в отдельных районах — до 2,5 метров.
Ожидается, что в течение следующих двух суток ситуация усугубится: в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды до 0,6 метра. Также предполагается, что на других реках региона уровень воды может колебаться до 20 сантиметров. Это может привести к дополнительным выходам рек из берегов и достижению критических уровней, ухудшая положение на уже затопленных территориях.