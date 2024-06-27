В Кузбассе ввели режим «Повышенной готовности» из-за ливней, гроз и града

Метеорологи предсказывают по области в ближайшие дни сильные дожди, ливни, грозы, град, резкие усиления ветра 18−23 м/с, местами с порывами до 25 м/с и выше. Из-за этого органы местного самоуправления должны будут проверить состояние линий электропередачи, обратить внимание на социально значимые объекты, отключение от электроснабжения которых может нанести ущерб жизни и здоровью людей. Все аварийные бригады должны быть оснащены всем необходимым.