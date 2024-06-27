В Кузбассе ввели режим «Повышенной готовности» из-за ливней, гроз и града

И. о. врио губернатора Кемеровской области Андрей Панов накануне подписал постановление об установлении режима «Повышенная готовность» до 1 июля. Это нужно, чтобы подготовить и усилить базу ликвидаторов ЧС.
Метеорологи предсказывают по области в ближайшие дни сильные дожди, ливни, грозы, град, резкие усиления ветра 18−23 м/с, местами с порывами до 25 м/с и выше. Из-за этого органы местного самоуправления должны будут проверить состояние линий электропередачи, обратить внимание на социально значимые объекты, отключение от электроснабжения которых может нанести ущерб жизни и здоровью людей. Все аварийные бригады должны быть оснащены всем необходимым.
Спасатели ГУ МЧС также должны определить силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС.
Пока же в Кузбассе стоит невыносимая жара. Мы писали, как легче пережить жару и не получить тепловой удар.