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Град побил урожай в нескольких районах Воронежской области

Жители нескольких районов нашего региона рассказали о сильном граде в среду, 26 июня.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°

Льдины с неба сыпались в Эртильском, Поворинском, Калачеевском, Лискинском, Ольховатском и Бутурлиновском районах. Селяне Козловки Бутурлиновского района жалуются, что урожая им не видать — град выпал второй раз за последнюю неделю.

— Весь огород покрыт ледяным горохом. Урожай побит. У некоторых даже пострадали автомобили, — пишут в соцсетях местные жители.

Местный гидрометцентр в ближайшие дни — с 27 по 29 июня — «градомет» не прогнозирует, обещает только кратковременные дожди с грозами и порывы ветра до 15 м/с.