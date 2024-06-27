Град побил урожай в нескольких районах Воронежской области

Льдины с неба сыпались в Эртильском, Поворинском, Калачеевском, Лискинском, Ольховатском и Бутурлиновском районах. Селяне Козловки Бутурлиновского района жалуются, что урожая им не видать — град выпал второй раз за последнюю неделю.
— Весь огород покрыт ледяным горохом. Урожай побит. У некоторых даже пострадали автомобили, — пишут в соцсетях местные жители.
Местный гидрометцентр в ближайшие дни — с 27 по 29 июня — «градомет» не прогнозирует, обещает только кратковременные дожди с грозами и порывы ветра до 15 м/с.