Град побил урожай в нескольких районах Воронежской области

Льдины с неба сыпались в Эртильском, Поворинском, Калачеевском, Лискинском, Ольховатском и Бутурлиновском районах. Селяне Козловки Бутурлиновского района жалуются, что урожая им не видать — град выпал второй раз за последнюю неделю.