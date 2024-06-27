«Сразу помчим туда»: новое место отдыха появится во Владивостоке — проект

С июля до середины ноября этого года в рамках первого этапа подрядчикам предстоит выполнить обустройство пешеходной сети из бетона и брусчатки, лестничных маршей и подпорной стены, а также установить малые архитектурные формы: скамьи, урны, боларды, парапеты, композиции из бревен. Здесь также проведут электроосвещение, настроят систему видеонаблюдения и обустроят автобусную остановку.