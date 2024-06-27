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«Сразу помчим туда»: новое место отдыха появится во Владивостоке — проект

На все работы уже определен подрядчик.

Источник: Freepik

Новое место отдыха появится во Владивостоке. Проектом поделились в администрации города.

Отмечается, что определился подрядчик, который проведет работы по благоустройству общественной территории в районе Ватутина, 26. Парк планируется комплексно преобразить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Эти работы по заказу МКУ «Зеленый Владивосток» выполнит подрядная организация — ООО «Дикая Архидея».

С июля до середины ноября этого года в рамках первого этапа подрядчикам предстоит выполнить обустройство пешеходной сети из бетона и брусчатки, лестничных маршей и подпорной стены, а также установить малые архитектурные формы: скамьи, урны, боларды, парапеты, композиции из бревен. Здесь также проведут электроосвещение, настроят систему видеонаблюдения и обустроят автобусную остановку.

Кроме того, на территории проведут озеленительные работы. Речь идет о посадке таких зеленых насаждений, как бархат, вишня, клен, элеутерококк и другие.

Горожане уже обсудили новый проект и поделились своим мнением в социальных сетях: «Сразу помчим туда», «Ура, прям возле дома такая красота», «Гулять можно будет вечерами, красиво будет».

ЖКХ