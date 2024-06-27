Аномальная жара придет в Иркутск с 29 июня

Хоть июль и обещает быть жарким в ночное время все же возможно похолодание до +8 градусов. Также жителям Иркутска стоит приготовиться к традиционным июльским ливневым дождям. Синоптики обещают, что осадки в областном центре не выпадут сверх нормы.