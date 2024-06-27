Аномальная жара придет в Иркутск с 29 июня

Жаркий июль и предстоящие выходные сулят синоптики жителям областного центра. По прогнозам метеорологов последние дни июня выдадутся по-настоящему летними, воздух прогреется до +33. Правда, возможен небольшой дождь и гроза. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.
— 29 июня в столице Приангарья столбик термометра поднимется до +28…+33. При облачной погоде всего до +23. Ветер будет северо-западный 5−10 м/с, — поделились в метеобюро.
Что касается приближающегося июля, то второй месяц лета оправдает свое название. Средние температуры в первые недели достигнут +18…+20 градусов. Это считается нормой для сибирских районов. А вот в последующем, столбик термометра превысит привычные показатели на два градуса +23…+30.
Хоть июль и обещает быть жарким в ночное время все же возможно похолодание до +8 градусов. Также жителям Иркутска стоит приготовиться к традиционным июльским ливневым дождям. Синоптики обещают, что осадки в областном центре не выпадут сверх нормы.