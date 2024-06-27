Мэр Иркутска наградил лучших выпускников 2024 года

«Мы гордимся каждым, кто сегодня находится в зале. Сейчас вы стоите на пороге будущего и выбираете дальнейший путь. Каким он окажется, в значительной степени зависит от вашего упорства. Помните, что настойчивость и неравнодушие всегда будут помогать вам в достижении результатов. Вы уже доказали, что способны добиваться поставленных целей. Желаю каждому успеха при поступлении в вуз, в дальнейшей учебе, в будущей профессиональной деятельности. Развивайтесь и применяйте свои знания для процветания родного города», — отметил Руслан Болотов.