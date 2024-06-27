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Мэр Иркутска наградил лучших выпускников 2024 года

Иркутск, НИА-Байкал — Церемония награждения лучших выпускников 2024 года «Надежда нации» прошла в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова.

Источник: Мэрия Иркутска

Глава города Руслан Болотов поздравил золотых медалистов с успешным окончанием школы.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня находится в зале. Сейчас вы стоите на пороге будущего и выбираете дальнейший путь. Каким он окажется, в значительной степени зависит от вашего упорства. Помните, что настойчивость и неравнодушие всегда будут помогать вам в достижении результатов. Вы уже доказали, что способны добиваться поставленных целей. Желаю каждому успеха при поступлении в вуз, в дальнейшей учебе, в будущей профессиональной деятельности. Развивайтесь и применяйте свои знания для процветания родного города», — отметил Руслан Болотов.

На торжественную церемонию пригласили 388 учеников. Каждому вручили памятные статуэтки. В том числе на празднике присутствовали ребята, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. В 2024 году таких 35 человек, большинство из них — золотые медалисты, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным департамента образования администрации Иркутска, в этом году больше всего выпускников-отличников в лицее ИГУ, лицее № 3, гимназии № 3, гимназии № 25, СОШ № 19.

Будущие студенты подготовили ответное слово. Даниил Веселовский, который в этом году окончил гимназию № 1, передал мэру Руслану Болотову медаль.

«Благодарю родителей и педагогов, которые на протяжении всего пути поддерживали и верили в нас, несмотря ни на что. Золотая медаль станет для нас символом упорной борьбы, ведь столько лет мы к ней шли. Отдельно хочу сказать спасибо мэру Руслану Болотову, которому передаю награду — символ труда и знак благодарности за усовершенствование города», — сказал Даниил Веселовский.

Праздник сопровождался выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов Иркутска.