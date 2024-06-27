Профориентационный тест могут пройти абитуриенты Хабаровского края

«Некоторые выпускники уже решили, куда поступать, но есть и те, кто еще не определился с решением. Профориентационный тест, разработанный психологами, социологами и аналитиками для сайта ДальнийВосток2030.рф, поможет сделать правильный выбор. Этот тест не только поможет выявить сильные стороны, но и подобрать подходящий вуз на Дальнем Востоке», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.