Профориентационный тест могут пройти абитуриенты Хабаровского края

В Хабаровском крае идет прием в вузы, доступно 6069 бюджетных мест в 15 учебных заведениях. Абитуриентов приглашают пройти профориентационный тест. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Некоторые выпускники уже решили, куда поступать, но есть и те, кто еще не определился с решением. Профориентационный тест, разработанный психологами, социологами и аналитиками для сайта ДальнийВосток2030.рф, поможет сделать правильный выбор. Этот тест не только поможет выявить сильные стороны, но и подобрать подходящий вуз на Дальнем Востоке», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
В 2024 году приоритетными направлениями для бюджетных мест стали «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» и «Машиностроение».
Более 930 бюджетных мест доступно для будущих учителей в вузах Хабаровского края. Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный университет путей сообщения и Дальневосточная академия физической культуры входят в программу «Приоритет 2030».