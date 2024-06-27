Вместе с жарой на Омск обрушится магнитная буря

Добавим, что, помимо магнитной бури, на Омск обрушится и аномальная жара. По данным Обь-Иртышского УГМС, 28 июня в регионе ожидается +31…+36 градусов. В этот день синоптики также прогнозируют дожди с грозами и усиление ветра до 17 м/с. В субботу, 28 июня, местами пройдут дожди, от небольших до сильных. Температура воздуха упадёт, но незначительно, и составит +25…+30 градусов.