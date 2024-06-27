Москитные сетки, химические средства и не только: жителям Красноярского края рассказали, как спастись от комаров

Летом жители Красноярского края и других регионов вспоминают о существовании маленьких кровопийц — комаров. Как защитить себя и свой дом от назойливых насекомых? Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов.
Для защиты от комаров имеется множество средств:
— москитные сетки и антимоскитные пологи. Их нужно крепить на окна, двери и кровати;
— ультразвуковые отпугиватели. Есть как стационарные, так и переносные (отличный вариант для дачи). Они защищают помещения и работают от электрической сети.
Не забываем и про химические средства. Есть два типа:
— инсектициды — это средства, при контакте с которыми насекомое умирает. Перед их использованием необходимо прочитать инструкцию по применению. Учтите, что такую химию запрещено использовать в присутствии детей и животных, а также в непроветриваемых помещениях;
— репелленты отпугивают назойливых насекомых. Некоторые из них наносятся на одежду, другие — на тело. Среди таких средств есть мази, кремы, браслеты и даже наклейки на одежду. Богатый выбор!
Многие предпочитают природные репелленты, такие как лаванда, розмарин, корица и прочее. При этом необходимо понимать, что защитные свойства у них намного ниже, чем у производственных.
Важно: используйте защиту строго по назначению. Обратите внимание на способ применения, изучите маркировку и состав.
Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский объяснил, что комары чаще всего выбирают людей, которые сильно вспотели. Однако насекомые не обходят вниманием и остальных. Прилетая к группе людей, кровопийцы далеко не так разборчивы.
После небольшой передышки в город вернулась жара. Не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Пять минут под палящим солнцем, и все, ты спекся. Как же пережить жару в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».